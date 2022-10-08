3 maçlık galibiyet serisinin ardından Başakşehir'e kaybeden, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalan Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. 15 puanla 6. sırada yer alan Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve 3 haftadır yaşadığı kayıpları telafi etmek istiyor. Son 4 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Hakan Keleş'li Giresunspor ise 8 puanla 12. basamakta bulunuyor. Çotanaklar, güçlü rakibini taraftarı önünde devirip, 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

Giresunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Beşiktaş ilk 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görken, Kuwas, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst

Dele Alli’den beklenti büyük

Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Dele Alli, Kara Kartal’daki ilk golünü Ankaragücü’ne atmıştı. Başkent’te kaydettiği sayı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz süperstar, dev maçta skor üretememişti.

Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor’la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı kaydedildi.

Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu başarılı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.

Hakan Keleş, iddialı konuştu

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını belirterek, “Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. Şimdi Beşiktaş maçını taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağız. Bu arayı da iyi değerlendirdik. Son deplasman maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun sergiledik. Günden güne düzelen bir oyunumuz var. Beşiktaş tabii ki zorlu bir maç olacak bunun bilincindeyiz. Ancak biz bu zorlu maçı kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ligin güçlü ve favori takımlarından biri. Biz de kazanmak için elimizden geleni yaparak seyircimize galibiyet hediye etmek istiyoruz. Daha önce Beşiktaş galibiyetini deplasmanda yaşamıştık şimdi de kendi evimizde galip gelmeyi istiyoruz” dedi.