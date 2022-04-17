Giresunspor-Beşiktaş maçı kapalı gişe!

Süper Lig 'in 33. haftasında bu akşam Giresunspor, Beşiktaş 'ı konuk edecek. Yeşil-Beyazlı taraftarlar zorlu mücadeleye oldukça yoğun ilgi gösterdi. Çotanak Stadyumu'ndaki kritik mücadele için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiğini Giresunspor açıkladı.

22 bin kapasiteli Çotanak Stadyumu bugün tamamen dolacak ve Karadeniz ekibi taraftarının da desteğiyle Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını yıkmaya çalışacak.

Mücadele öncesinde Kara Kartal 50 puanla Avrupa potasının 4 puan arkasında yer alırken, Giresunspor da 39 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Siyah-Beyazlılar kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek, Karadeniz ekibi de 3 puanı alarak düşme potasından uzaklaşmak istiyor.







