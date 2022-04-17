Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 33. hafta sonucu merak edilen karşılaşmalardan birinde Giresunspor'la Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İlk 11'ler belli oldu.
Valerien Ismael ile çıkışa geçen Beşiktaş Süper Lig 'de 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar yakaladığı çıkışı devam ettirmek için Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Düşme potasının hemen üstünde bulunan ve son haftalarda bu heyecanı yaşamak istemeyen Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Giresunspor - Beşiktaş maçı 11'leri....
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Flavio, Traore, Chiquinho, Shapi, Sergio, Umut
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi
Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Arda Kardeşlerin yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...