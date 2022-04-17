Valerien Ismael ile çıkışa geçen Beşiktaş Süper Lig 'de 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar yakaladığı çıkışı devam ettirmek için Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Düşme potasının hemen üstünde bulunan ve son haftalarda bu heyecanı yaşamak istemeyen Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Giresunspor - Beşiktaş maçı 11'leri....

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Flavio, Traore, Chiquinho, Shapi, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi

Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Arda Kardeşlerin yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...