Giresunspor-Beşiktaş maçı (CANLI)

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Başakşehir'e kaybeden, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalan Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oluyor. 15 puanla 6. sırada yer alan Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve 3 haftadır yaşadığı kayıpları telafi etmek istiyor. Son 4 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Hakan Keleş'li Giresunspor ise 8 puanla 12. basamakta bulunuyor. Çotanaklar, güçlü rakibini taraftarı önünde devirip, 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ (İLK YARI / 0-0'LIK EŞİTLİK DEVAM EDİYOR)

Çotanak Stadı'nda oynanan Giresunspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Sol kanatta topla buluşan Redmond, ceza alanındaki Weghorst'a ortasını yaptı. Araya giren Giresunspor savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Giresunsporlu oyuncular ve teknik heyet, Kuwas'ın kafa vuruşunda topa müdahale eden Saiss'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu devam ettirdi.

10' Dele Alli, sağ çaprazda müsait durumda top bekleyen Weghorst'a pası göndermek istedi, Alexis Perez araya girerek topu uzaklaştırdı.

12' Beşiktaş'ta zorunlu oyuncu değişikliği... Arka adalesinden sakatlanan Roman Saiss'in yerine Emrecan Uzunhan oyuna dahil oldu.

13' Giresunspor'da Murat Cem, Rosier'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL İPTAL, PENALTI | 15' Masuaku'nun sağ çaprazdan yaptığı orta sonrası kale sahası içerisinde Giresunspor savunması topu bir türlü uzaklaştıramadı. Karambolde yerde kalan Tayyip Talha, son anda topa dokunmayı başardı ve ağları sarstı. VAR odası ile iletişim halinde olan Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izledi. Tayyip Talha'nın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Uğurlu, pozisyonun öncesinde Weghorst'a yapılan faul nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 20' Beşiktaş, öne geçme fırsatını kullanamadı. Hollandalı golcü Weghorst'un vuruşunda Onurcan, köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi. 14. Süper Lig maçını oynayan Onurcan, ilk kez penaltı kurtarışı yaptı.

27' Masuaku'nun kaleye yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

28' Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, hızlı gelişen Giresunspor atağında Kuwas'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya koşu yapan Deli Alli, kafa vuruşunu yaptı. Giresunspor savunması, ters bir vuruş yaparken son anda kaleci Onurcan topu kontrol etti.

33' Giresunspor'da Arias, Gedson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü, Beşiktaş kaleyi tam cepheden gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Redmond'ın vuruşunda Onurcan, yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.

GOL | 34' Beşiktaş, Giresun deplasmanında öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan kullandığı kornere koşu yapan Josef, arka direkte buluştuğu topu ceza sahasına gönderdi. Emrecan'dan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a gelen 22 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü attı.

38' Gedson'un sol kanattan kullandığı kornerde Emrecan Uzunhan, kafa vuruşu yapmak için sıçradı ancak savunma topu bir kez daha kornere gönderdi.

45+3' Giresunspor'da Campuzano, Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Redmond'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Giresunspor-Beşiktaş ilk 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görken, Kuwas, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst