TFF’den yapılan açıklamada, Tuzlaspor ile oynadıkları maçta talimatlara uymadığı gerekçesiyle Giresunspor’a 12 bin lira, kulüp başkanı Hakan Karaahmet’e de 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, aynı maçta rakibine yönelik hakareti nedeniyle Giresunsporlu futbolcu Tolgahan Acar’ı iki maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Açıklamada, Tuzlaspor’un 50 bin, Menemenspor’un 26 bin, Adana Demirspor’un da 12 bin lira para cezası aldığı belirtildi.