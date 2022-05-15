Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig 'in 37. haftasında Hakan Keleş'li Giresunspor'a konuk olacak. 6 maçtır kaybetmeyen ve Konyaspor 'un 3 puan gerisinde 4. sırada yer alan İstanbul ekibi, deplasmanda kazanıp 3. sıra umudunu son haftaya taşımak istiyor. 44 puanla 15. basamakta bulunan ve ligde bir iddiası kalmayan Çotanaklar ise formda rakibinin yenilmezlik serisine nokta koymanın hesaplarını yapıyor.

Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor - Başakşehir maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Süper Lig’de 2. randevu

İki ekip ligde daha önce sadece bir kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Turuncu Lacivertliler 3-1 kazanmayı bildi.

Düdük Tugay Kaan Numanoğlu’nda

Giresunspor’un ev sahipliğinde saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu önetecek. Numanoğlu’na Kamil Çetin ve Gökhan Barcın eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.