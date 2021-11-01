Giresunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi takım kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Giresunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Giresunspor'la Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, ilk galibiyetini almak için Giresun deplasmanında sahnede. Ev sahibinde Perez cezalı. Konuk takımda ise Poli ve Doğukan Nelik’in sakatlıkları bulunuyor.
Giresunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Giresunspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Diarra, Aziz, Flavio, Traore, Diabate, Serginho, Sankhare, Doukara
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Hakan, Fredy, Amilton, D.Sinik, Crivelli
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.