Giresunspor - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi takım kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Antalyaspor 20'de Fredy'nin attığı golle devreye 1-0 önde girdi. Giresunspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı, 11'leri ve detayları fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Giresunspor'la Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi veriyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, ilk galibiyetini almak için Giresun deplasmanında sahnede. Ev sahibinde Perez cezalı. Konuk takımda ise Poli ve Doğukan Nelik’in sakatlıkları bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
20' Antalyaspor, Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Giresunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Giresunspor - Antalyaspor 11'ler...
Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukara
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Gökdeniz, Ghacha
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.