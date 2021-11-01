Giresunspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig 'de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Giresunspor'la Antalyaspor Çotanak Stadı'nda 3 puan mücadelesi veriyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, ilk galibiyetini almak için Giresun deplasmanında sahnede. Ev sahibinde Perez cezalı. Konuk takımda ise Poli ve Doğukan Nelik’in sakatlıkları bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20' Antalyaspor, Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Giresunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Antalyaspor 11'ler...

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukara

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Gökdeniz, Ghacha

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetine Giresunspor karşısında ulaşmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 9 puan toplayan Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.