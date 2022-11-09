Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu: 3-2

7’nci dakikada Giresunspor’da köşe vuruşunu kullanan Savicevic, topu Doğan Can’a pasladı. Doğan Can’ın sert şutunda kaleci Bayram topu köşeden kornere gönderdi.
18’inci dakikada gelişen Ankaraspor atağında Recep’in yerden pasını alan Engin plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.
31’inci dakikada Ankaraspor’da Bahattin’in sert şutunu kaleci Ferhat kontrol etmeye başardı.
53’üncü dakikada Ankaraspor’un kullandığı serbest atışta topun başına geçen Bahattin Köse, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.
60’ıncı dakikada Faruk Can’ın ceza sahasına gönderdiği topu defans ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Burada iyi yer tutan Savcevic topun gelişine vurarak takımının ilk golünü attı: 1-2.
70’inci dakikada Savicevic’in pasını alan Borja Sainz ceza sahasına girer girmez çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
75’inci dakikada sakatlanan Gökhan Kurumuş oyundan çıkınca değişiklik hakkı kalmayan Ankaraspor bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
89’uncu dakikada Ankaraspor 9 kişi kaldı. Ceza sahası çizgisi dışında rakibine sert müdahalede bulunan Doğukan Efe, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+3’ünçcü dakikada Savicevic’in uzaktan çektiği şutta topu kaleci elinden kaçırdı ve ağlara gitti: 3-2.
Mücadele Giresunspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
DHA