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Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresunspor, bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Çotanaklar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ankaragücü ise ligde gerçekleştirdiği 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 kez yenildi. Peki, Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

24 Ekim 2022, Pazartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor, bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Giresunspor sahasında galibiyet arayacak. Ankaragücü ise deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, MuratCem, Campuzano, Sainz, Görkem, Serginho, Bajic

Ankaragücü: Gökhan, Yasin, Mujakiç, Radakovic, Malcuit, Tolga, Taylan, Jese, Emre, Beridze, Sowe

Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'a 3-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe 'ye 3-0 yenilmişti.


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