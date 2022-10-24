Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giresunspor, bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Çotanaklar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ankaragücü ise ligde gerçekleştirdiği 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 kez yenildi. Peki, Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor, bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Giresunspor sahasında galibiyet arayacak. Ankaragücü ise deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Giresunspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, MuratCem, Campuzano, Sainz, Görkem, Serginho, Bajic
Ankaragücü: Gökhan, Yasin, Mujakiç, Radakovic, Malcuit, Tolga, Taylan, Jese, Emre, Beridze, Sowe
Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'a 3-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe 'ye 3-0 yenilmişti.