Giresunspor - Ankaragücü maçı (CANLI)
Giresunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Çotanaklar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ankaragücü ise ligde gerçekleştirdiği 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 kez yenildi. Giresunspor - Ankaragücü maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'a 3-0 kaybeden Giresunspor, topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe 'ye 3-0 yenilmişti.
Giresunspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den naklen yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.
Giresunspor - Ankaragücü ilk 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe