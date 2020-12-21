Giresunspor - Altınordu maç sonucu: 2- 0

TFF 1.Lig 15.hafta maçında Giresunspor evinde Altınordu takımını 2-0 yendi ve 29 puanla liderliğe yükseldi. Son 4 maçını kazanan Giresunspor, geride kalan hafta hem Tuzlaspor'un hem de bu maçta rakibi olan Altınordu'nun kaybetmesi ile zirveye yükseldi

Giresunspor son 8 haftada yenilmezken son 4 maçında rakiplerine gol atma izni vermedi

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Dk. 46 Uzodimma), Erol Can Akdağ, Sergio, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Kerem Kalafat), Nalepa (Dk. 80 Traore), Balde (Dk. 90 1 Yasin Ozan)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak (Dk. 70 Hüseyin Altuğ Taş), Furkan Metin (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Burak İnce), Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 61 Enis Destan)

Goller: Dk. 67 Uzodimma, Dk. 78 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muzaffer Kocaer, Dk. 45 2 Furkan Metin (Altınordu), Dk. 84 Traore, Dk. 87 Erol Can Akdağ (Giresunspor)











