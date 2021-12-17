Süper Lig 'in 17. haftası bugün başlıyor. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor- Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı. Giresunspor'da ise Erol Can dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Altay muhtemel 11'ler...

Giresunspor: Okan, Emre, Perez, Douglas, Sergen, Aziz, Serginho, Traore, Diabate, Umut, Dorukhan

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björnkander, Naderi, Poko, Zeki, Thiam, Kappel, Pinares, Bamba

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.