MENÜ

Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de haftanın açılışı Giresun'da... Çotanaklar, Altay'ı konuk edecek. İki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. Peki, Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

17 Aralık 2021, Cuma 09:40 Son Güncelleme:
- A +
Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig 'in 17. haftası bugün başlıyor. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor- Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı. Giresunspor'da ise Erol Can dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Altay muhtemel 11'ler...

Giresunspor: Okan, Emre, Perez, Douglas, Sergen, Aziz, Serginho, Traore, Diabate, Umut, Dorukhan

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björnkander, Naderi, Poko, Zeki, Thiam, Kappel, Pinares, Bamba

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahaya çıkacak. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...