MENÜ

Giresunspor - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Giresunspor, Altay'ı konuk ediyor. Giresunspor, 31'de Suleymanov ve 61'de Balde'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyor. Çotanak Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

17 Aralık 2021, Cuma 21:23 Son Güncelleme:
- A +
Giresunspor - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 17. haftası başladı. Haftanın açılış maçında Giresunspor ile Altay, 3 puan için karşı karşıya geliyor. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Adana Demirspor'a kaybeden Karadeniz ekibi, 19 puanla 14. basamakta.

Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Giresunspor - Altay maçı beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Giresunspor - Altay ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Traore, Diabate, Shapi, Sergio, Balde

Altay: Lis, Cebrail, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Naderi, Khaly Thiam, Poko, Eren Erdoğan, Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahada. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...