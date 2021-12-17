Giresunspor - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 17. haftası başladı. Haftanın açılış maçında Giresunspor ile Altay, 3 puan için karşı karşıya geliyor. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi. 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Adana Demirspor'a kaybeden Karadeniz ekibi, 19 puanla 14. basamakta.

Giresunspor - Altay maçı hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Giresunspor - Altay maçı beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Giresunspor - Altay ilk 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Pelupessy, Traore, Diabate, Shapi, Sergio, Balde

Altay: Lis, Cebrail, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Naderi, Khaly Thiam, Poko, Eren Erdoğan, Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Galibiyete hasret 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen İzmir temsilcisi bu kritik maçla beraber kötü seriye son vermek için sahada. Giresun ise Adana deplasmanında yaşadığı yenilgiyi iç sahada telafi etmeye çalışacak.