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Giresunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Lige verilen milli maç arasını Kayseri’de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor, Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

27 Eylül 2022, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Giresunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Lige verilen milli maç arasını Kayseri’de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor’da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti.

Bugün şehirde toplanan Çotanaklar, akşam Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sahaya inen Yeşil Beyazlılar, yaklaşık iki saat süren antrenmanda ısınma, 5’e 2 pas, istasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana milli maç için ülkesi Karadağ’a giden Vukan Savicevic dışında tüm futbolcular katıldı.

İHA

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