Giresunspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray galibiyetinin ardından Kasımpaşa'ya kaybeden, lider Trabzonspor 'la berabere kalan Hakan Keleş'li Çotanaklar, 2 maçlık hasretine evinde son vermeye çalışacak. 4 maçtır kaybetmeyen, Altay ve Hatayspor galibiyetleriyle moral depolayan Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz ekibi ise serisini 3 maça taşımayı ve zirve hattına yakınlaşmayı hedefliyor. Ev sahibinde Traore, Afrika Kupası'nda. Erol Can'ın sakatlığı sürüyor, Sergio ile Pelupessy kart cezalısı. Konuk takımda ise Afrika Kupası'nda bulunan Diedhiou ile Awaziem, maç kadrosunda olmayacak isimler.

Giresunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor-Alanyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Zeki, Flavio, Diabate, Suleymanov, Champness, Umut

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efkan, Emre, Efecan, Davidson, Eduardo