Giresunspor - Akhisarspor (CANLI)

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde düşme korkusuyla giren Akhisarspor, şampiyonluk yarışındaki GZT Giresunspor'a tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak. Giresunspor şampiyonluk için sahaya çıkacak. Akhisarspor ise düşmemek için kazanmak zorunda.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 14 GOL: Giresunspor, Abdou Razack Traore'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 36 GOL: Giresunspor, Balde'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Dakika 45: İlk yarı sona erdi

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 68 GOL: Giresunspor, Nalepa'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Eskişehirspor ve Ankaraspor'un düştüğü ligde Akhisarspor'un 29, Menemenspor ve Adanaspor'un 34'er, Balıkesirspor'un ise 35 puanı bulunuyor. Giresun ise 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde son 2 maç öncesi Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte 64'er puanla zirveyi paylaşıyor.

Alt sıralardaki rakiplerinden ikili averajda geride olan Akhisarspor, güçlü rakibi önünde yarın kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları beklemek istiyor. Son olarak 2009-2010 sezonunda, 11 yıl önce 2'nci Lig'de mücadele eden Akhisarspor, rakibini yenemezse bitime 1 hafta kala küme düşecek. Akhisar kazansa bile Menemenspor ve Adanaspor 1 puan alırsa lige mendil sallayacak. Ege temsilcisi kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmeleri gerekiyor. Yeşil-siyahlılarda daha önce Sissoko sezon sonunu beklemeden kulüpten ayrılmıştı.

Giresunspor-Akhisarspor maçı ilk 11'leri:

Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Mehmet, Traore, Nalepa, Balde, Sergen, Erol, Hayrullah, Uzodimma.

Akhisarspor: Halil, Çekdar, Lawal, Onur, Gökmen, Delarge, Cihat, Göksu, Doğukan, Mert, Nsima.

Giresunspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki maç ligdeki diğer karşılaşmalarla aynı saatte saat 16.00'da başlayacak. TRTSPOR'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanacak maçın tamamı ise TRTSPOR'un internet sitesinde olacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...