Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 11'ler belli oldu!
Süper Lig’de haftanın açılışında Giresunspor ligde kalışını ilan etmek adına Adana Demirspor’u ağırlayacak. İlk sezonunda Avrupa hedefleyen Şimşekler de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İlk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Düşme hattında bulunan Giresunspor zorlu maçta rakibini yenerek kalan haftalarda rahat bir nefes almak istiyor.
Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 40 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.