Giresunspor - Adana Demirspor maçı (CANLI)

GSüper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Düşme hattında bulunan Giresunspor zorlu maçta rakibini yenerek kalan haftalarda rahat bir nefes almak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

5' Chiquingo'yla, Giresunspor gole yaklaştı.. Brezilyalı futbolcu ceza sahası sol çaprazından uzak direği düşündü ancak top az farkla dışarda.

10' Diabate sol kanattan hareketlendi, topu içeriye çevirdi, penaltı noktası üzerinden Serginho topu kontrol edip, döndü vurdu ancak top kalecide kaldı.

DİREK!

15' Savunmadan seken top merkezde Serginho'da kladı. Topla birlikte ceza alanına hareketlenen ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcunun şutu üst direkten oyun alanına döndü.

GOL!

21' Giresun atakları sonuç verdi... Sağ kanattan Hayrullah ceza alanına girerken içeri ortaladı, altı pasın önünde Umut Nayir kafayı vurdu ve Çotanaklar'ı zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

48' Ceza sahasında topla buluşan Diabate harika rebona ile topu altı pasa doğru havalandırdı, ceza sahasında boş kalan Serginho kafa ile vurdu ve golü yaptı: 2-0.

Giresunspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Giresunspor - Adana Demirspor 11'ler

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda topladığı 40 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Süper Lig 'de kalmayı garantilemek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı sonrası takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.