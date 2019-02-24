Giresunspor: 1 - Altay: 2

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında Altay’a 2-1 mağlup oldu.

24 Şubat 2019, Pazar 15:46
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Giresunspor: 1 - Altay: 2

Maçtan dakikalar: 

26. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Tavares ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Altay'ı 10 kişi bıraktı. 

37. dakikada Özgür'ün pasında topla buluşan Paixao'nun ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleci Kayacan’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1 

75. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Marco Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2 

82. dakikada sağ kanattan Dauda'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2 

İHA

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