Giresun’dan muhteşem dönüş

Lige verilen pandemi arasının ardından geride kalan cuma günü Adanaspor’u yenerek çıkışını sürdüren Giresunspor dün de erteleme maçında güldü. 21. haftada yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen ve dün saat 17.30’da 34. dakikasından itibaren oynanan karşılaşmada Çotanaklar, İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka 26. dakikada Cajic’in attığı golün ardından 34’te ertelenmişti. Bu nedenle İstanbulspor, 1-0’lık skor avantajıyla başladı. Hakan Kutlu’nun takımı ise 51. dakikada Rusescu’nun pasında Mehmet Taş’la skoru dengeledi.

Özgürcan işi bitirdi!

İkinci yarısı tek kelimeyle nefes kesen mücadelede Giresunspor Veysel’in pasında 75. dakikada Özgürcan Özcan’la bir gol daha buldu. Çıkılan hızlı hücumda müsait pozisyonda topla buluşan Özgürcan takımına galibiyeti getiren golü şık bir vuruşla atmayı başardı. Bu sonuçla 44 puana ulaşan Yeşil-Beyazlılar, Play-Off ile farkı 1 puana indirdi. İstanbulspor ise 34 puanda kaldı.