Giresun’da Sainz dönüyor
Son 4 haftada 10 puan kazanan Giresunspor’un serisi, Trabzon deplasmanındaki 3-0’lık yenilgiyle bozuldu. Çotanaklar, pazar günü evinde Ümraniyespor’u ağırlayacak. Yeşil- Beyazlılar’da, takımın yıldız isim Borja Sainz bu maçla geri dönüyor. Kart cezası nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyen yıldız isim, kritik mücadeleye 11’de başlayacak.
Son 4 haftada 10 puan kazanan Giresunspor’un serisi, Trabzon deplasmanındaki 3-0’lık yenilgiyle bozuldu. Çotanaklar, pazar günü evinde Ümraniyespor’u ağırlayacak. Yeşil- Beyazlılar’da, takımın yıldız isim Borja Sainz bu maçla geri dönüyor. Kart cezası nedeniyle Trabzon deplasmanında forma giyemeyen yıldız isim, kritik mücadeleye 11’de başlayacak.