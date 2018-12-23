Giray Bulak: Saha rakibin avantajınaydı

Balıkesirspor Baltok Teknik Sorumlusu Giray Bulak sahanın futbol oynamalarına müsaade etmediğini söyleyerek, “Bu tip sahalarda ancak yürürsünüz, dolaşırsınız, gezersiniz. Perşembe günü de aynı şekilde Gençlerbirliği’ne karşı burada avantaj elde edildi. Bu saha rakibin avantajınaydı. Ben tabii ki onların galibiyetini gölgelemek istemiyorum. İyi takım oluşmuş, bu saha da oynayabilecek bir takım, mücadeleci bir takım var. Erken bir gol yedik, erken gol yiyince, bizim takımımız pas yapan oyunu kenarlara, ayağa iyi oynayan, rakibe böyle baskı kuran, rakibin direncini kıran bir takım. Ama bu saha da pas yapamayınca, erken de gol yeyince bu sefer oyunu koparmak adına daha da hamle yapmak istiyorsunuz. Saha müsaade etmeyince önde olan takım avantajlı oluyor. Bu sefer kontrada yakalanıyorsunuz. Birinci gol tabii ki hatalı bir gol, ikinci gol korner atıyoruz, beşli savunma yapmamıza rağmen bir kişiye yakalandığımız, çalıştığımız bir tarz. Üçüncü gol Sedat’ın ayağında top ve rakibe kaptırdığımız pozisyonlar. Risk ettik ikinci yarı 3 oyuncu değişikliği yaparak, kısa oyunculara döndük. Çamur sahaya göre yerde daha dirençli bir takım oluşturmaya çalıştık ama bu defa yer topunda saha müsaade etmedi. Dolayısı ile böyle zeminlerin ev sahibi takımlara yaşadığı bir maç yaşamış olduk. Tabii ki bizim takımımız bu değil, normal saha da oynansa çok daha farklı olabilecek bir oyun. Maalesef böyle aleyhimize farklı bir skorla bitti” ifadelerine yer verdi.