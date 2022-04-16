Giray Bulak: Pozitif bir maç oynadık

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor sahasında Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın da teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, açıklamalarda bulundu. Şanssız goller yediklerini belirten Bulak, "Bizim için keyifli bir maçtı. İstediklerimizi yapabilmemiz bakımından pozitif bir maç oldu. İyi top çevirdik, iyi pas yaptık. Geçiş oyunlarında özellikle kenar bindirmelerinde iyi işler yaptık, çok pozisyon ürettik. Yani biraz rahat olabilsek Erdem'in taşıdığı atak yaptığı 20 pozisyon var. Bunların bir kısmı sonuçlanabilir. Biz elimizdeki mevcut oyuncularla oynuyoruz, rakiplerimiz transfer yapmış, santrfor çıkartıp yerine santrfor koyuyor. Biz bunu yapamıyoruz ama oyunun içinde iyi işler yapılıyor, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Hakem maçı iyi yönetti ama bize verilmeyen penaltı pozisyonu ile rakibe verilen penaltı pozisyonu doğru değil. Bunlar hakemlerin şansızlığı, rakibin şansı, bizim şansızlığımız" diye konuştu.

Menemenspor cephesi

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da Balıkesirspor maçına kazanmak için geldiklerini dile getirdi.

Üç puana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Mutlu, "Balıkesirspor sahada iyi bir mücadele verdi, iki taraf da pozisyonlar buldu, maçta risk de aldık. Son dakikada da olsa golü bulmak iyidir. En azından kazanamadığımız yerde kaybetmemek de önemli. Aldığımız bir puan belki ligde ilerde bizin durumumuzu belirleyici olacak diye düşünüyorum" dedi.