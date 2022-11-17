Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 5-0 yenildiği Şanlıurfaspor’a karşı cezalı oyuncuyu oynattığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen A. Denizlispor ’un cezasının belli olmasının ardından Teknik Direktör Giray Bulak açıklamalarda bulundu. İletişim kopukluğundan kaynaklı durumun yaşandığını belirten Bulak, “Ceza ile ilgili oyuncumuz amatör olduğu için yapılan eş güdüm toplantısında profesyonel oyuncuların oyun oynayamayacağına dair görüş belirtiliyor. Bu sisteme düşüyor ve dolayısıyla bunu kullanamıyorsunuz ama amatör oyuncular bu sisteme düşmüyor. Alttan gelen oyuncularımızın bize bildirilmesi lazımdı. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. Bize en azından bunu oyuncu da söyleyebilirdi, bunu bize alta bulunan arkadaşlar da söyleyebilirdi” şeklinde konuştu.

“Umarım bundan sonra olmaz”

Toplantıya giren ile odaya gelen kişinin farklı olduğunu dile getiren Giray Bulak, “Eş güdüm toplantısında oyuncunun cezalı olduğu söylendi. Fakat eş güdüm toplantısına giren arkadaşla, bizim soyunma odamıza gelen arkadaş farklı kişiler. Onların arasındaki iletişimsizliktir. Biz bu taraftan maç yapıyoruz, arkadaşımız ise listeyi hazırlıyor. Onun eş güdüm toplantısından ve oradaki görevlilerin söylediğinden haberi yok. Sonuçta bu hepimizin ortaklaşa üstlenebileceği bir eksikliktir. Çok profesyonel kulüplere yakışan durum değil. En azından o takımla ilgilenen arkadaşların ve oyuncunun söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz gençlerimizi kullanmaya çalışırken, böyle bir talihsizlik yaşadık. Umarım bundan sonra olmaz” ifadelerini kullandı.

İHA