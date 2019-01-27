Giray Bulak: Oyuncularımızı tebrik ediyorum alınlarından öpüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Eskişehirspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak mücadeleyi değerlendirdi.

Bulak, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ifade ederken, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini vurguladı. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Stresi yüksek bir maç oynadık. 17 puanlı çok koşan çok dinamik bir ekiple oynadık. Ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama biz nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz. İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. 3 golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak ta istediğimizi aldık. Çok iyi niyetli bir oyuncu grubundan kurulu bir takımız. Sayı olarak azız bugün 13 kişiydik. Genç çocuklarımızla 18’i tamamladık. Nizamettin ve Okan’ı ağır iğnelerle oynattık. Çünkü önemli sakatlıkları vardı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum alınlarından öpüyorum. Yürekli bir takımız. Herkes işini yapıyor. Taraftarımızı teşekkür ediyorum. Çok iyi desteklediler bu maçı onlara armağan ediyorum başka da kimseye armağan etmiyorum” dedi.