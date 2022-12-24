Giray Bulak: 'Oyuncularımı kutluyorum, ödülü de hak ettiler'

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında A. Denizlispor sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, puan silme haberinin oyuncuları etkilediğini ve birkaç kez toplantı yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Yeni Malatyaspor maçında gol yemeden kapattığı için sevinçli olan Bulak, "İlk yarının son maçı evimizde 6 puanlık bir karşılaşmaydı. Yeni Malatyaspor kaliteli bir altyapısı var. Başlarında çok genç Teknik Direktör Hasan Özer var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu akşam iyi bir oyundu, çok isteyen ve kazanma amaçlı her şeyini ortaya koyan oyuncularım vardı. Taraftarlarımız çok iyiydi bize destek ve cesaret verdiler. Yöneten arkadaşlar, iyi yönetince ortaya iyi bir maç çıktı. Bu gibi maçlar zor oluyor. Çünkü oyuncunun kafası bir parça tatil havasına giriyor. O bakımdan çok korktuğum ve çekindiğim bir maçtı. Dün akşam değişik bir haber alınca puan silme adına bu bizi panikletti. Oyuncularla 2-3 defa toplantı yapmak zorunda kaldık. Kafalarını sahaya çevirmeleri için bu akşam bizim için önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum, ödülü de hak ettiler. Ne yapabileceklerini artık biliyorlar. Gol yemeden kapattığımız için bu da önemliydi. İnşallah bu şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

DENİZLİ(İHA)