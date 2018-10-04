Giray Bulak: Kupada aldığımız sonuçlarla pozitif bir hava yakaladık

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok’ta Teknik Direktör Giray Bulak, 8. haftada oynanacak olan Adanaspor maçı öncesinde Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik direktör, kupada alınan sonuçların ardından pozitif bir hava yakalandığını ifade ederken Adana deplasmanında da puan yada puanlarla dönmek istediklerini söyledi. 60 yaşındaki teknik adam, "Geçtiğimiz hafta Altay’ı mağlup ettik. Önemli bir galibiyet elde ettik. Kupada da Amed’i iyi bir skorla geçtik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İki kulvarda da devam edeceğiz. Kupada seri başıyız. O turu da geçmek istiyoruz. Oynamayan oyuncular için önemli bir fırsat. Altay’ı yenince daha da morallendik. Bu hafta da deplasmanda kazanan bir takıma evinde konuk olacağız. Giresun’da galip gelen Adanaspor ile oynayacağız. Kazanabileceğimiz bir maç. Kendimizi ortaya koyduğumuzda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Biraz gevşersek de bizi yenecek takım çok. Bu gitgellerin yaşanmaması için oyuncularımızı hep istim üzerinde tutmak istiyoruz. Daha iyi yerlere gelebilmek Balıkesir’i daha iyi temsil etmek için bu yok dönemimizde daha çok çalışmamız lazım. Yok dönemi şöyle açmak istiyorum madem transfer yapamıyoruz harcamalarımızı puan kazanarak nasıl fiziki şartlara çevirebilirizin peşinde olacağız" açıklamasını yaptı.

"Milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacağız"

Özgüveni yüksek bir takım olduklarını belirten Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, sakat oyuncuların iyileşmesiyle daha iyi hale geleceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Güvenli bir takım olduk. Oyuncuların birbirini tanıması çok çok iyi. Birçok şeyi yaparız diye düşünüyorum. Yöneticilerimiz de her zaman yanımızda. Bir aileye sahip olduğumuzu biliyoruz ve bu özgüvenle oynuyoruz. Bu haftayı geçtikten sonra milli maç arasına giriyoruz. Milli maç arasında evimizde Bursaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonra da Boluspor maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Milli takımlara bir oyuncumuz gidiyor. Foxi ülkesine gidecek. Abdulkadir’in tedavisi devam ediyor. Oğuzhan Çapar’da antrenör eşliğinde çalışmalara başlayacak. Glumac ve Atilla’nın durumları iyi. Tam takım halinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İHA