Gazişehir Gaziantep evinde Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Her iki tarafında oyuncularını kutluyorum. Bu saha şartlarında zeminin ağırlığında, pas servisinin çok yapılamadığı bir ortamda dürüst ve centilmence oyun oynadılar. Biz zeminin daha iyi olacağını bekliyorduk bu bize maalesef olumsuz yansıdı. Rakibi eksik yakalamışken topumuz suya takıldı. Onlardan yararlanamadık. Oynanan olumlu oyun, hem savunmayı iyi yapabilmek hem de atağa çıkabilmek bizim başlıca hedefimiz. Maalesef kendi sorunlarımızda var bunların yansıması bizi bir parça geriye itti. Biz takım olarak dar kadromuzla hem kupayı hem ligi bu kadroyla götürüyoruz. Kendi içimizde bir parça sorunlarımız var onları halletmemiz lazım. Gazişehir’e başarılar diliyorum. İnşallah Lig’e çıkarlar” diye konuştu.