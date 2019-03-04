Giray Bulak: İkinci yarıda sahaya yüreğimizi koyduk

Spor Toto 1. Lig'de haftanın kapanış karşılaşmasında, Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.

Haftayı mağlubiyetle kapatan Balıkesirspor Baltok’un Teknik Direktörü Giray Bulak ilk yarıda oynadıkları kötü oyun sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Bulak, “Gol attığımızda sorunları çözen bir takımız ama atamadığımız da işler zorlaşıyor. Tek golle mağlup olmak ikinci yarıda alışkanlık haline geldi. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Rakibin attığı golde Süleyman Abay’ın talihsiz bir blokajı vardı. Talihsiz bir şekilde golü kalemizde gördük. Oyuncularım da golde pozisyon hatası yaptı. İkinci yarıda sahaya yüreğimizi koyduk. Oyunu ele geçirmemize rağmen golü bulamadık. Oyuncularıma ilk yarıda gösterdikleri performanstan dolayı kızgınım ama ikinci yarıda oynadıkları oyundan da memnunum” ifadelerini kullandı.