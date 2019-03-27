Giray Bulak: Giresunspor maçına hazırız

Basın toplantısına bu pazar yapılacak olan yerel seçimlere değinerek başlayan Bulak, "Bu pazar ülkemizde seçim var. Bu seçiminin ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza, şehrimize, kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı bir seçim olur. İkinci olarak da milli takımımızı ve Şenol Hocamızı tebrik ediyorum. Bu milli arada biz 20 gün izin yaptık, biraz çalıştık. Cuma günü Karacabey ile 2. takımımız bir hazırlık maçı oynayacak. Bir gün izin yapıp Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Arkasından da İstanbulspor maçı oynayacağız. Giresunspor ile deplasmanda berabere kalmıştık. Devre arası iyi transferler yaptılar. Dolayısıyla iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Ama bizde özellikle iç sahada oyun felsefesi ve oyun metodunu uyguladığımızda galip geliyoruz. İnşallah öyle bir maç oynayacağız. Bu deplasman sorunlarımızı maalesef çözemiyoruz ben de bundan üzüntü duyuyorum. Bu durumdan şehir adına üzüntü duyuyorum. Bu şehir en azından bir play-off oynamalıydı bizim şehrimizin hakkı süper lig idi. Hem oyuncularım adına üzülüyorum. Çünkü istiyorum onlar da bizim çocuklarımız her geçen gün gelişiyorlar, daha iyi iyi bir noktaya geliyorlar. Dolayısıyla bunun mücadelesini sonuna kadar yapacağız bırakmış değiliz. Yakalayabilir miyiz? Bir parça zor gibi ama matematiksel bir gerçek varsa onun da peşine düşeceğiz. Giresunspor ve İstanbulspor maçlarında taraftarlarımıza çok iş düşecek. Kendilerinden hep destek gördük ve desteklerini bekliyoruz. Seçimden sonra bekletimiz inşallah sorunlarımızı aşabilecek bir ortamla karşılaşırız. Ümitle ve büyük istekle bekliyoruz" şeklinde konuştu.





"Takımda cezalı ve sakat oyuncum yok"

Deneyimli teknik adam, takımda eksik futbolcularının olmadığını belirterek, "Bu hafta kart cezalımız yok. Bolu maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cüneyt maça hazır hale geldi. Okan da antrenmanlara çıkmaya başladı. Sedat'ın ve Furkan'ın ufak bir problemleri vardı, onlar düzeldi. Oğuzhan da uzun süren sakatlık döneminden sonra takım ile çalışmalara başladı. Onu da artık yedek kulübesinde değerlendireceğim" dedi.