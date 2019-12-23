Giray Bulak Fatih Karagümrük taraftarlarından sabır istedi

TFF 1. Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü’ne 2-0 yenilen Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü Giray Bulak, kaptırdıkları toplardan 2 gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi. Vefa Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunanan Bulak, futbolun acımasız tarafları olduğunu belirtti.

Futbolcularının iyi mücadelesinin sonuca yansımadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Yediğimiz gole kadar oyun temposunu elinde tutan, pozisyon üretmeye, iki kanadı kullanıp iyi ortalarla üstünlük sağlamaya çalışan bir Karagümrük vardır. Maalesef ayağımızdaki topları birbirimize aktaramadığımız pozisyonda golleri yedik. Tempo, birebir oyun, taktik anlayış, oyuncuların kendini ortaya koyması, gole kadar yapılan ve istediğimiz şeylerdi. Maalesef gol bölgesine çok sokulamadık. Yapılan ortalara cevap veremedik. Çok korner atmamıza rağmen temas edemedik. Yeteri kadar uzun oyuncu olmasına rağmen, dokunamadık." diye konuştu.

Fatih Karagümrük taraftarlarından sabır isteyen Giray Bulak, şunları kaydetti:

"Futbolcularımın yürekli oyunu vardı. Çoğu oyuncumuzun kendini ortaya koyması, fedakarlık yapması, önümüzdeki hafta bizi kazanacak takım haline getirebilir. Bunu bir kenara bırakıp, son maçın hazırlığını yapmamız, moralleri yüksek tutmamız lazım. Yanmak, yıkılmak yok. Tabii ki taraftarımız bizim baş tacımız. Oyuncuları bir müddet korumaları lazım. Oyuncuların da taraftara saygı duyması lazım. Camiamıza geçmiş olsun. Rakibi tebrik ediyoruz. Çok pozisyona girmeden, ileri çıkmadan, gole kadar pozisyonları yokken maçı kazandılar. Bu da futbolun diğer bir yüzü."