Giray Bulak: Elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir lig oynuyoruz

Samsunspor deplasmanında 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Denizlispor ’da Teknik Direktör Giray Bulak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Giray Bulak, “Çok üzüldük. Samsunspor farklı kazandı. Skorun farklı olması yıpranma açısından önemli bir şey. Bunlara takılmayacağız. Bu maçı geride bırakıp, kendi evimizdeki maça yoğunlaşacağız. Bir parça oyuncular üzerinde gerginlik oluyor. Hatayı fazla yapıyorsunuz, bir parça fazla yıpranıyorsunuz. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu ligde önde oynayan 3 oyuncunun hızlı olması çok önemli. Çok çabuk, hızlı oyuncularınız olduğunda rakibi yıpratabiliyorsunuz. Bugün bu şanssızlığı yaşadık. Böyle olacağını biliyorduk ve liberolu oynadık. Maalesef yine çok çabuk ve seri oyunculara önlem almak zor oluyor. Pozisyon yakalayamadık. Geçen hafta yaptığımız analizlerde en çok koşan ve sprint atan takımdık ama bunları bugün yapmadık. İçeride bunları yapıyoruz ama deplasmanda yapamıyoruz. Elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir lig oynuyoruz. Rakipler takviyelerini yapıp kadrolarını güçlendirdiler. Biz, sakat ve eksik oyuncuların yerini dolduramadık. İyi ama dar bir kadromuz var. Herkesin 25 kişilik kadrosu varken biz 13-14 oyuncuyla oynuyoruz. Kazanacağımız maçlar olacak. Bugün bunu başaramadık. Bunu atlatıp, haftaya bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Samsunspor’a da başarılar diliyoruz” dedi. (İHA)