Giray Bulak: Bu yarışta kendimize en iyi noktayı bulacağız

Boluspor’un teknik direktörü Giray Bulak, kulübün Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon hazırlıkları ve ligin ilk haftasında oynayacakları Osmanlıspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumartesi günü deplasmanda ilk maçlarının Osmanlıspor ile olacağını aktaran Bulak, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. İyi bir ekip ama dalgalanmalar yaşadıklarını biliyoruz. Birçok oyuncusunun ayrıldığını ve yenilerin katıldığını biliyoruz. Biz de epey oyuncu kaybettik ve epey oyuncu kattık. Hala katılan oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 gündür devam eden yeni sezon hazırlıklarına bazı futbolcularının katılamadığını dile getiren Bulak, "Bu oyuncularımızla çalışmayı arzu ederdik. Fakat olmadı. Maalesef ülkemizdeki profesyonelleşmenin çok fazla oturmaması nedeniyle kulüplerde yaşanan dalgalanmalar bize de yansıdı. Malum şartlar ve hepimizin bildiği gerçeklerden ötürü bize katılan oyuncularda biraz gecikme oldu. Ama bunu düzeltmenin yollarını bulacağız. Ona göre bir çalışma programı uygulayacağız." diye konuştu.

Bulak, lige iyi başlamak ve ilk deplasmandan iyi bir sonuç almak istediklerini vurgulayarak, "Deplasmandan iyi bir sonuçla dönmenin gayreti içindeyiz. Bundan ötürü de sürekli oyuncuları motive edecek çalışmalar ve onların fiziksel gelişmelerini sağlayacak çalışmalar uyguluyoruz. Çok sorun yaşamadan Osmanlıspor maçına gideceğiz. Sakatlıklarımız oldu. Umut, bir süredir sakatlık yaşadı. Batuhan ve Mustafa’da da sakatlık var. Yasin’de yine ödem oluştu. Bunlar hazırlık maçları içerisinde yaşanan şeyler. Umarım maç gününe kadar geçecek sakatlıklar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lige iyi başlamak istiyoruz"

Giray Bulak, ligde başarılı olmak adına ilk adımların çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Lige iyi bir sonuç alıp iyi başlamak istiyoruz. Çok önemli takımlar var. Çok önemli transferler yaptılar ve güçlendiler. 10’a yakın takım bu yarışta ön sıraları kapmak için mücadele edecek. İyi ve kaliteli bir lig olacağını şimdiden söyleyebilirim. İnşallah biz de bu yarış içinde kendimize en iyi noktayı bulacağız. Eksik mevkilerimiz var. Sol geriye bir transfer düşünüyoruz. Yine orta sahaya ve hücuma da transferler düşünüyoruz. Ama bu tabii imkanlar doğrultusunda olabilecek transferler. Tespitlerimiz, araştırmalarımız ve görüştüklerimiz var. Olursa sorunsuz bir takım oluruz."