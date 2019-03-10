Giray Bulak: Bir oyun felsefemiz var

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup eden Balıkesirspor Baltok’un teknik direktörü Giray Bulak, "Bizim metodumuz, oyun kültürümüz, bir oyun felsefemiz var. Bunu doğru kullandığımızda birçok şeyi yapabiliyoruz." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada her zaman daha iyi oynadıklarını söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Bulak, şunları kaydetti:

"Bizim metodumuz, oyun kültürümüz, bir oyun felsefemiz var. Bunu doğru kullandığımızda bir çok şeyi yapabiliyoruz. Egosu çok yüksek olan bir takım değiliz. Oyuncularımın birbirini eleştirebilme hakkı var. Eleştiriyorlar ve böylece kendilerini geliştirip büyütebiliyorlar. Yaptığımız pas, kenar oyunu, attığımız gol de yine çalışmamızın bir ürünü çünkü bizim felsefemiz yakın temas oyunu. Bunları uyguladığımızda çok iyi şeyler yapıyoruz."

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise puan kazanarak biraz rahat nefes almak için maça çıktıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bilhassa son yarım saatte tüm riskleri almaya başladık. Elimizdeki bütün ön blok oyuncularını oyuna dahil ederek en azından skoru dengelemeye çalıştık. Çok baskılı gözüktük belki ama çok net pozisyon bulamadık. Bu riskler altında oynarken Balıkesirspor’un da bulacağı kontratakları düşünüyorduk. Maçın hakkı belki beraberlikti fakat Balıkesirspor kazandı. Onları ve kendi oyuncularımı kutluyorum."