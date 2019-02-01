Giray Bulak: Acı bir mağlubiyet oldu

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Balıkesirspor teknik direktörü Giray Bulak, "Oyunun kontrolü elimizde olan bir başlangıç yaptık. Pas yüzdemiz ve oyun anlayışımız iyiydi. Çok talihsiz bir gol yedik. Can yakıcı bir dakikada gol yedik. Acı bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor’u tebrik eden Giray Bulak, "Bizim Cumali ile direkten dönen topumuz vardı. Rakibin kenar kulübesi oyunda derinlik oluşturuyor. 12-13 kişilik kadroyla hamle yapmadan oyunu bitirebilmek çok zor. Rakibin hatırlayacağı gol pozisyonu yok ama 1-0 kazandılar tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.