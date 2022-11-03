Giray Bulak, A. Denizlispor’un başında ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor , yeni Teknik Direktörü Giray Bulak yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesi konuşan Giray Bulak, taraftarlardan destek beklediklerini söyleyerek, formu yükselteceklerini belirtti.

Bulak, "Takımın durumu kötü değil, puan alamadığımız için bu pozisyondayız. Aslında iyi oyuncular, iyi bir kulüp ama şu anda formumuz istediğimiz gibi değil ama bu formu yükselteceğiz kazanmaya başladıkça her şey yerine oturacak. En altta olduğumuz için önümüzdeki bütün maçlar zor maçlar. Diğer rakiplerimizde önümüzde ama onlarda bir sorduğunuzda onlarında sıkıntılı tarafları var. Tuzla maçımız kazanacak olduğumuz bir maç. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtır. Burada çocuklardan daha fazla taraftarlarımıza iş düşüyor. İnşallah gelip destek verirlerse mutlu olacağız, memnun olacağız. Çünkü onlar bizim olmazsa olmazımız her şeyimiz bekliyoruz kendilerini" ifadelerini kullandı.

"Kupada gençlerimiz oynayacak"

Öncelik hedeflerinin lig olduğunu ifade eden Giray Bulak, "İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Yürekli çocuklar, maç kazanamayınca biraz kırılganlıkları var. Her geçen gün daha iyi olacağız. Tuzla maçını kazanacağız. Urfa kupa maçı çok düşündüğümüz bir şey değil, orada genelde gençlerle oynayacağız. Bizim asıl hedefimiz lig, dolayısıyla genç çocuklarımızla içeriden göreceğiz. Belki birkaç tane deneyimli oyuncu oynatabiliriz. Gençlerimizi görme açısından bizim için bir fırsat olacak diye düşünüyorum" dedi.

"Birlik ve beraberlik zamanı"

Oyuncuların taraftara ihtiyacı olduğunu söyleyen Bulak, "Denizli büyük bir kent, sanayinin en önemli kentlerinden, dolayısıyla Denizlispor geçmişte bu şehre çok güzel günler yaşattı. Şimdi bu gençlerin, o yaşanan güzel günlerdeki taraftara ihtiyacı var. Taraftarlar gelirse çok mutlu oluruz. Birlik ve beraberlik zamanı. Bunlar klişe laflar, hem ekonomik hem de fiziksel ve beyinsel taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Biz her zaman onlara inanıyoruz. Geçmişte bunları yaşadık, başarırız, buna inanıyoruz" diye konuştu. (İHA)