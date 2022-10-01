Rangers'ın sezon başında Beşiktaş 'tan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, beklentilerin altında kaldığı için eleştirilirken aradığı şansı bulmakta da zorlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rangers Menajeri Giovanni van Bronckhorst ise Rıdvan'ın gelişimine olumlu yaklaşıyor.

Rangers Review'den Jonny McFarlane'in haberine göre Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz'ın yeni ortamına adaptasyon konusunda önemli aşama kaydettiğini düşünüyor. Yaptığı açıklamada Van Bronckhorst, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz. Elbette bu, maçlarda neye ihtiyacımız olduğuna ve antrenmanlardaki duruma bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Rıdvan Yılmaz, Rangers forması altında 3 maça çıkarken toplam 177 dakika süre aldı. Milli oyuncu, sadece Lig Kupası'nda ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.