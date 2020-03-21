Giovanni Petrucci: İnsan yaşamı her şeyden değerli

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser yaklaşık 3 gün önce, “IOC’nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını” açıklamasını yaparak sitem etmişti. Olimpiyat süreciyle ilgili çelişkili yaklaşımlar sürerken bir kritik yorum da, salgından en çok ölüm oranına sahip ülke İtalya’dan geldi. Ülkenin üst düzey spor adamlarından biri olan ve 14 yıl İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapmış Giovanni Petrucci, IOC’un tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

‘Tartışma yaratmaya çalışmıyorum’

Petrucci: “Olimpiyatlara karşı değilim. Ancak Olimpiyatların hala devam edeceğini söylemek şu an için büyük bir hata. Bu salgın tüm dünyayı etkiliyor. Milyar dolarlık sözleşmeleri, sigorta anlaşmalarını biliyorum. Hepsini biliyorum. Ancak insan yaşamı tüm bunlardan daha değerli. Bu şekilde düşünen tek kişinin ben olduğumu düşünmüyorum. Diğerleri sadece bunu söylemek istemiyorlar, IOC’ye saldırmak istemiyorum. Orada tanıdığım çok fazla insan var. Ama başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tartışma yaratmaya çalışmıyorum. Ben gerçekçi biriyim. Tıbbi bültenlere bakın.” dedi.