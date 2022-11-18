Büyük beklentilerle FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na başlayan Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD ile oynamış ve mücadeleden 3-0 yenik ayrılmıştı. Milliler bu sonuçla turnuvaya veda etmişti. Ayrıca Milli Takım yaz aylarında Milletler Ligi'nde de mücadele etmiş ve Sırbistan'a yenilerek turnuvayı dördüncü tamamlamıştı.





GÖZLER GUİDETTİ'YE ÇEVRİLDİ

Şimdi ise gözler A Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'ye çevrildi. Bir kesimin artık Guidetti ile yolların ayrılması gerektiğini düşünürken, diğer tarafta ise Guidetti ile devam edilmesinin doğru olduğunu düşünüyor.

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: 'YAKIŞMAYAN BİR VOLEYBOLDU'

ABD maçından sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Milli Takıma yakışmayan bir voleyboldu. Biz mücadelemizi maalesef ki veremedik" demiş ve yenilginin ardından konuyla ilgili olarak da " Herkes çok üzgün. Nerede ne yapılması gerektirirse biz onu yaparız. Öyle birilerinin demesiyle bir şeyler yapmayız. Türk voleybolunun faydasına olan şeyleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Giovanni'nin aldığı eleştiriler içinde "Evet Giovanni bu turnuvada çok eleştiri aldı. Alabilir" demişti.

GUİDETTİ'YE GÖNDERME: BURADAN ÇIKMAMIZ GEREKİRDİ

Alınan sonucun sonrasında ise özeleştiri yapan Üstündağ "Bugün buradan çıkmamız gerekirdi. Doğrusu bu. Kendimizi de eleştiriyoruz. Eğer varsa bir hatamız, eksiğimiz onu da biz düzelteceğiz" diyerek sorunun çözümü için çaba sarf edeceklerini söylemişti.

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Türkiye Voleybol Federasyonu, Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. TVF'den yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.













A Milli Takımın Ferhat Akbaş ile yollarının ayrılması sonrasında 2017 yılında göreve gelen Giovanni Guidetti aynı zamanda VakıfBank takımını da çalıştırdı. Tecrübeli isim, daha önce Milli Takım düzeyinde: Bulgaristan, Almanya ve Hollanda Milli Takımı'nda görev aldı.