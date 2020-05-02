Türkiye’de görev yapan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, video konferans söyleşilerinin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00’de, "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.

"Takım içinde önemli ve önemli olmayan kurallar" konulu üçüncü söyleşi ise 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.



