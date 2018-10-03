Giovanni Guidetti: "Rakibimizi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum"

2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında İtalya’ya 3-0 yenilen A Milli Voleybol Takımı’nın antrenörü Giovanni Guidetti, rakip takımı tebrik etti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan 46 yaşındaki antrenör, İtalya’nın her açıdan üstün bir performans sergilediğini belirterek, "Rakibimizi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Sergiledikleri oyun, bugün çok yüksek bir seviyedeydi. Oyunun her bölümünde bizden daha iyiydiler." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ise galibiyet hedefini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını kaydederek, "Karşılaşmayla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Hedef karşılaşmalarımızdan bir tanesiydi. Kötü oynadık. Grubumuzda bir maçımız daha var. Bundan sonraki süreç bizim için gerçekten zor olacak. Umarım bir üst tura yükselmeyi başarırız. Bunun için hala şansımız var." diye konuştu.

AA