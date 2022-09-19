Giovanni Guidetti: Kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz

23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Polonya ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubu ilk 4 sırada tamamlaması halinde bir üst tura yükselecek.

Düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Başantrenör Giovanni Guidetti, "Çok uzun bir yazın sonunda çok fazla oyuncu deneyerek ve değiştirerek en sonunda en iyi 14 kişiyi bulduk ve takımımızı oluşturduk. Çok uzun bir yaz oldu. Bu nedenle inişler ve çıkışlar yaşandı. Bu durum da gayet normal. Takımın durumunu mayıs başı ve şu an olmak üzere değerlendirirsek, şu anda çok fazla yol kat ettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya'da oynadığımız son turnuvada çok fazla olumlu geri dönüş aldık takımımızdan. Şu anda takımımız hemen hemen dünya şampiyonasını oynamaya hazır durumda. Hem takım içindeki atmosfer hem de sahip oldukları durumla ilgili olarak Dünya şampiyonasına hazır şekilde gittiğimizi söyleyebilirim. Bizim oynayacağımız grup, en güçlü grup diyebilirim. 1 maç dışında önümüzde kolay maç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sonucunda da her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz" dedi.