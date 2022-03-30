Giovanni Guidetti: Fenerbahçe mücadelesi zorlu olacak

68’inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Guidetti, “Sporu seven, spor yapan herkesin buluşma noktası bu gece. Burada bulunduğum için hem büyük onur duyuyorum hem de çok mutluyum” diye konuştu.

“BÜTÜN KONSANTRASYONUM YARINKİ FENERBAHÇE MAÇINDA”

Guidetti, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında yarın Fenerbahçe Opet ile oynayacakları mücadele ile ilgili olarak, “Yarın Fenerbahçe maçı var aslında benim de şu anda burada olmamam, evde olup maç için dinlenip konsantre olmam gerekiyor. Oyuncularımız gelemediler yarınki maç dolayısıyla. Onları temsilen burada olmamız gerekiyordu. Onun dışında Fenerbahçe mücadelesi, çok önemli ve zor bir maç. Benim de bütün konsantrasyonum yarınki Fenerbahçe maçında” şeklinde konuştu.

İSTANBUL,(DHA)