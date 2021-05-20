Giovanni Guidetti: En büyük hedef olimpiyat

FIVB Milletler Ligi (25 Mayıs-20 Haziran), Tokyo Olimpiyat Oyunları (23 Temmuz-8 Ağustos), ve Avrupa Şampiyonası’na (19 Ağustos-5 Eylül), hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncuları ve teknik ekibi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sözleşmesi daha önce 2 yıl uzatılan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, herkes için çok uzun ve yorucu bir sezon olduğunu vurgulayarak "Sezon boyunca yaşanan şartlar herkes için geçerliydi. O yüzden bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz. Hep birbirimize söylediğimiz bir şey var; biz bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Milletler Ligi sürecini yorgunluklarımızı gidermek, sakatlıklarımızı halletmek için kullanacağız. Bu yazın en büyük hedefi, olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz" şeklinde görüş belirtti.