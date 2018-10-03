Giovanni Guidetti: Çok iyi oynadık

A Milli Bayan Voleybol Milli Takımımız’ın başantrenörü Giovanni Guidetti ve kaptan Eda Erdem Dündar, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundular.

03 Ekim 2018, Çarşamba 00:37
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A Milli Bayan Voleybol Milli Takımımız’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Bu maçtan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Bizim için çok kritik bir mücadeleydi. Blok-defans kurgumuz çok iyi işledi. Bu da hücum yüzdelerimize olumlu olarak yansıdı. Oyuncularım çok iyi bir performans sergiledi. Bizim açımızdan iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim” dedi.

‘İyi tutunduk ve savaştık’

Milli Takımımız’ın kaptanı Eda Erdem Dündar, “Çin mağlubiyetinin ardından bu karşılaşma ile takım içindeki pozitif havayı, enerjiyi tutmak istiyorduk. 3-0 kazandık ama her sayının bir üst tur için önemi büyük. Özellikle karşılaşmanın ikinci setinde düşüş yaşadığımız anlarda oyuna iyi tutunduk ve savaşarak seti kazanmayı başardık. Üçüncü sette ise; takım arkadaşlarım hücumda çok etkili oynadılar. Galibiyetten dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı. 

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