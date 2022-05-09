Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan Sarı-Siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın ardından takımının geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Başanterönü Giovanni Guidetti, “Maçtan önce geri döneceğimizi konuşmuştuk ve bunu başaran oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sadece seriye dönmedik. Maçın içinde defalarca geri düştük, karar setinde 6-2’den döndük. Bunu sadece ve sadece olağanüstü oyuncular yapabilir. Bu yüzden onları en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde yine çok zorlu bir maç daha var. Onu da kazanıp bu muhteşem sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.







