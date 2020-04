Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank’ın antrenörü Giovanni Guidetti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının herkesi çok etkileyeceğini söyledi.

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın antrenörlüğünü de yapan Guidetti, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Kovid-19’un sadece sporcuları değil herkesi etkileyeceğini belirterek, "Antrenörler, dünyanın en iyi işine sahip olanlar bile etkilenecektir. Bence bu dönem hepimizin sahip olduklarımıza minnet duyması ve daha az şikayet etmemizi sağlayacak. Aynı zamanda çok önemli sandığımız bazı şeylerin aslında çok önemli olmadığını gösterecek." dedi.

Bir virüsün herkesi evde tutmaya yettiğini vurgulayan Guidetti, "Hepimizden çok daha güçlü. Bu yüzden sakin olmalıyız. Daha alçakgönüllü olmaya başlamalı ve sahip olduklarımıza şükretmeliyiz. Daha önce ’tekrar antrenman yapmak gerekiyor, tekrar salonda kalmak gerekiyor’ diyorsun. Elbette zor yani kolay demiyorum ama bir sonraki sefer düşünüp; ’Evde bir ay boyunca kalmak çok zordu’ diyeceksin ve işini yeniden yapabildiğin için çok mutlu olacaksın." ifadelerini kullandı.

"Ben de voleybolu özlüyorum"

Maçların ertelenmesinin ardından oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi veren Guidetti, "Bir oyuncu için bir sezon içinde hem kulübünde hem de milli takımında oynaması çok zorlu oluyor. Yüksek bir seviye var. Voleybolu sevmemeye başlıyorsun demiyorum elbette ama bir an gelip ’aman Tanrım yeter’ diyebilirler. Voleybol, voleybol, voleybol? Sezona başla, Çin’e git, Türkiye’ye dön, Sırbistan’a git Türkiye’ye gel, Rusya’ya git sonra İtalya’ya git? Yoğun ve üst düzey kulüp maçlarının hemen ardından da milli takıma git ve orada da önemli maçlara çık. Yani sezon boyunca voleybol, antrenman, seyahat, voleybol, seyahat? En azından bu salgın nedeniyle şu an biraz ara vermiş oldular. Sevdiklerinin yanında kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladılar. ’Bugün antrenman yapmalıyım, bugün maç yapmalıyım, bugün kazanmalıyım’ demiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aranın oyunculara iyi geleceğine dikkati çeken Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda ben de çok memnunum. Çünkü onlarla görüştüğümde voleybolu çok özlediklerini söylüyorlar. ’Voleybolu özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi’ diyorlar. Bence bu çok normal ve çok güzel. Ayrıca bu dönemde geliştirdiğimiz evde antrenman metotlarıyla oyuncularıma meydan okuyorum. Onlara her gün fiziksel ev ödevleri veriyorum. Ödevler her gün değişiyor. Özel videolarını ve sonuçlarını gönderiyorlar. Bu şekilde her gün en iyi kimin olduğunu sonuçlardan öğrenebiliyoruz. Ben de voleybolu özlüyorum."

Evde voleyboldan kopmamaya çalıştıklarını kaydeden Guidetti, "Bazen eşim Bahar ile evde oynamaya başlıyoruz. Kızım Alison’u henüz ikna edemedim. Ama Bahar’la bazen topu alıp, birlikte biraz oynuyoruz. Çünkü hayatımız boyunca elimizde top olmasına çok alışmıştık. Hayatımın 30 yılının her günü topa dokunduğum olmuştur. Yılın en az 340 günü diyebilirim. İki hafta boyunca topa dokunmamış olmak oldukça garip bir his." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmesi kararıyla ilgili görüşlerini aktaran Guidetti, bu durumun takımlar üzerinde herhangi bir etkide bulunmayacağını vurgulayarak, "Sadece bir yıl bir oyuncunun durumunu değiştirmemelidir. 30’lu yaşlarının sonunda bir oyuncu için belki bir yıl çok şey değiştirebilir. Ama bir takım için çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum. Bazı oyuncuların zihninde değişikliğin olacağını düşünüyorum. Birçok oyuncunun ’Tokyo’ya gideceğim ve sonrasında voleybolu bırakacağım’ diye düşündüğünü biliyorum. Ama şimdi planlarını değiştirmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

"Baba olmak özellikle bu dönemde çok daha zor"

Kızıyla gün içinde oyunlar oynadıklarını aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Baba olmak özellikle bu dönemde çok daha zor. Spor salonunda 24 saat antrenman yapabilir ve 24 farklı antrenman yapabilecek farklı konu bulabilirim. Söyleyecek, geliştirecek bir şey her oyuncuda bulabilirim. Ama bir çocuğu evde meşgul etmek, özellikle televizyonu bir araç olarak kullanmadan çok zor. Çünkü televizyonu açmak istemiyoruz. Elbette televizyonu da açıyoruz ama sadece akşamları belirli bir süre." diye konuştu.

Bir çocuğu sabahtan akşama kadar eğlendirecek ve onu her zaman mutlu edecek şeyler bulmak gerektiğine dikkati çeken Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumda dışarıya çıkmak da mümkün değil. Parka gidemezsiniz ya da Alison’un sevdiği gibi deniz kenarında kayaların yanından yürüyemezsiniz. Ama zorluğunun yanında eğlenceli de olsa sürekli yeni bir şey bulmaya çalışmak gerçekten zorlayıcı oluyor. Sanırım bu süreçten sonra aktörlük yapabilirim. Çünkü her gün kızımın bana verdiği bir Disney karakterine bürünüyorum. O Pamuk Prenses ise ben muhtemelen Prens oluyorum. O bir PJ Mask ise ben başka bir PJ Mask oluyorum. Evde bir canavarın olduğu ve bizi takip ettiği bir senaryo kurguluyoruz. Bu durumda kaçmamız ve saklamamız gerekiyor. Bunu oldukça iyi yapıyorum."

Evde bir günü

Kendine vakit ayırabilmek için çok erken kalkması gerektiğini belirten Guidetti, "Saat 6’dan 8’e kadar spor yapıyorum ve bir şeyler okumaya çalışıyorum. Kolay değil ama kişisel gelişim için, bir şeyler öğrenmek ve daha çok çalışmak için doğru bir zamandayız diye düşünüyorum. Hızlı okuma ile ilgili bir çevrimiçi kurs takip etmeye başladım. Çünkü normalde bir kitabı bitirebilmek için üç aya ihtiyacım var. Ben de daha hızlı okumayı öğrenmeye çalışıyorum. Bu kursu bitirdiğimde yeni bir kursa başlamak istiyorum. Beni daha iyi yapacak bir şey bulmaya çalışıyorum, bu illa voleybolla ilgili olmak zorunda değil. Ben bu vakti bu şekilde kullanmaya çalışıyorum ve oyuncularım da aynı şeyi yapıyor." diye konuştu.

"Öncelikle sağlıklı kalmalıyız"

Hayatın her anında kazanmaya çalışmak gerektiğini vurgulayan Guidetti, "Bizler her antrenman ve her maçta bu fikre alıştık. Diğer takımın sizden güçlü olması ya da 10 sakat oyuncunuzun olması önemli değil. Her durumda sahaya çıkıyor ve kazanmayı çalışıyorum. Yani bu durumda da aynı şeyi yapmalıyız. Bu korona günlerini de sağlıklı bir galibiyetle bitirmeliyiz. Öncelikle sağlıklı kalmalıyız ve diğer insanları da sağlıklı tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Önlem almanın önemine değinen Guidetti, "Böyle bir dönemde işinizle alakalı olsun ya da olmasın bilgi seviyemizi beslememiz gerekiyor. Özellikle evde kalabilenler; kendinizi tanımak, keşfetmek, yeni olumlu alışkanlıklar edinmek? Yeteneklerinizi test etmek ve günlük yaşantınıza fayda sağlayacak bilgilerle donanmak için bu dönemi fırsata çevirmek gerçekten çok önemli. İnsanlarla iletişim anlamında da aynı şekilde; eşinizle, ailenizle, kardeşinizle ve çocuğunuzla daha çok zaman geçirdiğiniz için daha iyi bir ilişki kuracak ve birbirinizden daha çok şey öğreneceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sezonu çok sevdim"

VakıfBank’ın bu sezonki performansını değerlendiren Guidetti, "Bu sezonu çok sevdim çünkü en başından bu yana çok heyecan vericiydi. Pek çok yeni oyuncu; antrenörlere ve taraftara heyecan veriyor. Çünkü tanımanız ve keşfetmeniz gereken yeni insanlar oluyor. Onları daha iyi bir hale getirmeli ve daha iyi bir takım oluşturabilmek için bir araya getirmek zorundasınız." diye konuştu.

Sezon başında birçok zorluk yaşadıklarını hatırlatan Guidetti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düşüneceğiniz çok fazla şeyin olduğu bir sezon başlangıcıydı. Yine de rakiplerimizin güçlü olduğunu biliyorduk ama biz iyi bir takım olmayı başardık. Bunun neticesinde de Şampiyonlar Ligi’nde ve Sultanlar Ligi’nde de sadece birer maç kaybettik. Bunun için çok mutluyuz. Ayrıca çok iyi bir FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası geçerdik. Bronz madalya bizim için çok önemliydi. Çünkü orada çok genç ve yeni bir takımla oynamak zorunda kaldık. Hiçbir beklenti olmadan başladığınız ama devamında harika bir takıma dönüştüğümüz bir sezondu aslında. Geriye dönüp baktığımızda çok fazla deneyim biriktirdiğimiz bir sezon oldu."