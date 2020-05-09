İtalya tarihinin en önemli defans oyuncularından biri olan 35 yaşındaki Giorgio Chiellini, 2009-2011 yılları arasında takım arkadaşı olan Felipe Melo hakkında ağır sözler sarf etti. 12 Mayıs Salı günü satışa sunulacak otobiyografisinden önce La Repubblica'ya açıklamalarda bulunan Chiellini, Galatasaray'da forma giydiği dönem Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının sevgilisi olan Felipe Melo'nun saygısız bir insan olduğunu belirtti.

Melo'ya 'çürük elma' benzetmesi yapan İtalyan efsane, ''Felipe Melo çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Felipe Melo ile bir aradaysanız her zaman onunla kavga etme ihtimaliniz vardır. Balotelli'den bile daha kötüydü. Gerçekten beterin beteriydi. Antrenörlere de söyledim, o aramızdaki çürük bir elmaydı.'' ifadelerini kullandı.





Melo ile Chiellini, 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında Juventus'ta takım arkadaşlığı yapmıştı.

2008-2009 sezonunda Fiorentina'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Melo, hayal kırıklığı yaratmış ve futbol dünyasının en ilginç ödüllerinden biri olan ve İtalya'da sezonun en kötü oyuncusuna verilen Altın Bidon'un sahibi olmuştu.