Giorgi Chakvetadze kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor peşinde...

Trabzonspor’un, Belçika’da Gent forması giyen 20 yaşındaki Gürcü yıldız Giorgi Chakvetadze’nin peşinde olduğu iddia edildi. Trabzonspor’un unutulmaz golcüsü ve eski teknik direktörü Şota Arveladze de vatandaşı Giorgi Chakvetadze’ye kefil olduğu gelen haberler arasında.

Genç futbolcunun, Şota ve Arçil sayesinde Trabzon’u tanıdığı ve gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon 12 maçta 2 asist yapan Giorgi’nin 2023 yılına kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis’te parlayan Giorgi, 2017’de Gent’e 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Giorgi Chakvetadze kimdir, kaç yaşında, nereli?

29 Ağustos 1999'da Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya gelen Giorgi Chakvetadze, futbola Dinamo Tiflis'in alt yapısında başladı. Bu kulipte profesyonel oldu. Kısa bir süre sonra da ilk yurt dışı transferini KAA Gent ile gerçekleştirdi. 2023'e kadar kontratı bulunan Gürcü futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor.

Trabzonspor’un unutulmaz golcüsü ve teknik direktörü Şota Arveladze de vatandaşı Giorgi Chakvetadze’ye adeta kefil oldu.

20 yaşındaki futbolcunun çok beğendiği bir isim olduğunu aktaran Şota, Gürcü basınına yaptığı açıklamada, “Chakvetadze ile kişisel olarak da tanışıyorum. Çok teknik bir futbolcu, yetenekleri herkes için ortada. Sadece yaşadığı sakatlık şanssızlıkları oldu. Bazı büyük takımlar kendisiyle ilgileniyor ve bu sürpriz değil. Her teknik adam böyle müthiş futbolcuları kadrosunda görmek ister” diye konuştu.